Смертність від коронавірусу – ВООЗ прогнозує Європі нові рекорди. Фото: sechenov.ru

https://racurs.ua/ua/n163468-smertnist-vid-koronavirusu-vooz-prognozuie-ievropi-novi-rekordy.html

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Коронавірус в Європі до весни 2022 року забере ще 700 тис. життів. Такий прогноз озвучили в Європейському офісі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Протягом останнього тижня спостерігалося майже 4 тис. 200 смертей щодня — вдвічі більше, ніж у вересні. Наразі в регіоні зафіксовано 1,5 млн смертей. Про це повідомляє Associated Press.

У ВООЗ відзначають три чинники, які впливають на зростання смертності:

штам «Дельта», який швидко поширюється;

скасування обмежувальних заходів, таких як носіння маски та дотримання дистанції;

велика кількість невакцинованого населення.

Якщо ці тенденції не зміняться, до 1 березня в Європі та Центральній Азії кількість смертей може перевищити 2 млн.

Експерти радять не зволікати зі щепленням бустерною дозою та вакцинувати в першу чергу вразливі групи. Окрім того, важливим є дотримання карантинних обмежень. Такі заходи допоможуть знизити рівень захворюваності.

Нагадаємо, що українські науковці прогнозують до січня 2022 року спад показників захворюваності та рівня смертності. Однак загальна кількість померлих від COVID-19 до кінця року може сягнути до 90−100 тис. людей.

Джерело: Associated Press