Міноборони заявило про бойову готовність дати відсіч РФ

https://racurs.ua/ua/n163467-minoborony-zayavylo-pro-boyovu-gotovnist-daty-vidsich-rf.html

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Можливий напад Росії на Україну прокоментувало Міністерство оборони, вказавши, що особовий склад Збройних сил України і військова техніка перебувають на передовій у повній та постійній готовності.

Росія постійно хоче завоювати Україну, зробити з нас сателіт, повернути нас в поле свого абсолютного впливу. Ця загроза зберігається постійно, вона різної міри інтенсивності. Так само як рух російських військ довкола наших кордонів. Інтенсивність різна: то накопичення, то рух від нашого кордону, зменшення, збільшення кількості військ. Тому ми повинні розуміти, що ми мусимо завжди бути у бойовій готовності, щоб давати цю відсіч, — наголосила у коментарі «24 каналу» заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, загроза з боку Москви існує постійно, починаючи з 2014 року. Головне завдання ЗСУ — завжди бути готовими до відсічі збройної агресії.

У прес-службі Міноборони додали, що озвучені керівником воєнної розвідки бригадним генералом Кирилом Будановим відомості щодо дестабілізаційних дій РФ на кордонах з Україною в грудні 2021 та січні 2022 року були підтверджені західними партнерами Києва.

Нагадаємо, українська розвідка заявила, що Росія зосередила понад 92 тис. військовослужбовців біля кордонів України та готується до нападу, що може розпочатися наприкінці січня — початку лютого 2022 року. Атака, ймовірно, охоплюватиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними операціями на території України, зокрема в Одесі та Маріуполі, а також меншим за масштабами вторгненням з боку Білорусі.

За інформацією Financial Times, цієї зими існує «висока ймовірність» дестабілізації ситуації в Україні з боку РФ.