Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Затримання банди. Фото: ДБР

Екс-поліцейські саджали підлітків на наркотики — їх викрило ДБР (ФОТО, ВІДЕО)

23 лис 2021, 17:01
999

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило наркоторговців, які займалися збутом і розповсюдженням наркотиків в особливо великих масштабах.

До складу банди входили колишні та чинні працівники поліції. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зловмисники встановили монополію на торгівлю наркотиками в Павлограді, що на Дніпровщині. Усіх конкурентів «зачищали» колишні колеги злочинців — співробітники поліції, які займали керівні посади в місті.

За тиждень у районному центрі зі 100 тисячним населенням ділки заробляли близько 100 тис. грн. Створив наркобізнес уродженець Грузії, мешканець Дніпра та екс-міліціонер — колишній перший заступник начальника УМВС України в Дніпропетровській області. До складу наркосиндикату входило 13 осіб.

Затримання банди. Фото: ДБР

Екс-перший заступник начальника УМВС України в Дніпропетровській області надавав консультації лідеру злочинної організації щодо методів конспірації, планів правоохоронців по документуванню, давав підказки по точках гуртово закупівлі наркотиків та прекурсорів і по місцях виготовлення. Також у його обов’язки входила передача частини прибутку через посередника чинним поліцейським.

Затримання банди. Фото: ДБР

Затримання банди. Фото: ДБР

Зловмисники розповсюджували наркотики серед неповнолітніх та підсаджували людей на наркотики, з подальшим їхнім примушуванням займатися розповсюдженням небезпечних речовин. Зокрема, вони катували людей, які входили до складу організації.

Затримання банди. Фото: ДБР

Поліція провела понад 40 обшуків і вилучила наркотики, готівку в різних валютах та банківські картки. Також виявлено дві лабораторії з виробництва наркотичних засобів. Під час обшуків у учасників злочинної організації також було виявлено великий арсенал засобів конспірації, у тому числі номери прикриття, «одноразові» мобільні телефони.


Затримання банди. Фото: ДБР

Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів