Задержание банды. Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило наркоторговцев, занимавшихся сбытом и распространением наркотиков в особо крупных масштабах.

В состав банды входили бывшие и действующие работники полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Злоумышленники установили монополию на торговлю наркотиками в Павлограде, что на Днепровщине. Всех конкурентов «зачищали» бывшие коллеги преступников — сотрудники полиции, занимавшие руководящие должности в городе.

За неделю в районном центре со 100 тысячным населением дельцы зарабатывали около 100 тыс. грн.

Создал наркобизнес уроженец Грузии, житель Днепра и экс-милиционер — бывший первый заместитель начальника УМВД Украины в Днепропетровской области. В состав наркосиндиката входило 13 человек.

Экс-первый заместитель начальника УМВД Украины в Днепропетровской области давал консультации лидеру преступной организации относительно методов конспирации, планов правоохранителей по документированию, подсказывал по точкам оптовой закупки наркотиков и прекурсоров и по местам изготовления. Также в его обязанности входила передача части прибыли через посредника действующим полицейским.

Злоумышленники распространяли наркотики среди несовершеннолетних и подсаживали людей на наркотики, с последующим их принуждением заниматься распространением опасных веществ. В частности, они пытали людей, входивших в состав организации.

Полиция провела более 40 обысков и изъяла наркотики, наличные деньги в различных валютах и банковские карточки. Также выявлены две лаборатории по производству наркотических средств. Во время обысков у участников преступной организации также был обнаружен большой арсенал средств конспирации, в том числе номера прикрытия, «одноразовые» мобильные телефоны.

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.