Volkswagen покинул тройку самых дорогих автопроизводителей

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Ракурс

Volkswagen, немецкий концерн, покинул тройку самых дорогих автомобильных производителей мира по величине капитализации. Сейчас немецкий гигант занимает четвертую ступень рейтинга, уступив третью производителю из Китая BYD, мало представленной за пределами Поднебесной.

Это произошло почти сразу после того, как Volkswagen вернул себе «бронзовую» позицию производителя электрокаров Rivian. Акции Rivian упали в цене на фоне новостей о том, что компания не будет вместе с Ford работать над новыми продуктами, пишет Yicai Global.

В результате Volkswagen вновь вступил в первую тройку, в которой также числится с лидирующим отрывом Tesla и японский производитель Toyota.

Однако капитализация китайской компании BYD достигла 905,37 млрд юаней (141,86 млрд долл.), что на 134 млрд долл. превышает стоимость Volkswagen.

Напомним, основную деятельность BYD ведет в Китае, а также продает автомобили в Норвегии и нескольких странах Южной Америки. Со временем BYD планирует продавать в Европе электрокар Dolphin с ретро-дизайном.

Источник: Yicai Global