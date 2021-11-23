Учительница ударила 9-классника на уроке, за парня вступилась омбудсмен. Фото: Волинь 24

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В Волынской области учительница ударила ученика девятого класса. Полиция открыла уголовное производство.

Инцидент произошел в селе Цмины Камень-Каширского района 18 ноября. Это уже не первый случай с этим педагогом. Об этом сообщают местные СМИ.

Учительница физики ударила ученика якобы за то, что тот играл на уроке, постоянно стуча в дверь и убегая.

В полиции уточнили, что отец и бабушка старшеклассника отказались от написания каких-либо заявлений, попросили не проводить дальнейшую проверку и сказали, что не имеют претензий.

Парень за медицинской помощью не обращался. Однако полицейские зарегистрировали уголовное производство.

Об этом скандале стало известно уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой. Она назвала поведение педагога неприемлемым и направила запросы к основателю учебного заведения и местному органу полиции.