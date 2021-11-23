COVID-19 — когда в Украине разрешат бустерную прививку

https://racurs.ua/n163463-covid-19-kogda-v-ukraine-razreshat-busternuu-privivku.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине ускорилась на фоне осенней вспышки болезни и введенных правительством ограничений для невакцинированных. Впрочем, на третью — так называемую бустерную — прививку граждане пока могут не надеяться.

Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида 23 ноября на открытии центра вакцинации в мечети Ар-Рахма в Киеве рассказал, когда в Украине вернутся к вопросу введения бустерной дозы вакцины.

Ее не введут, пока не вакцинируют половину населения.

Бустерная доза в Украине будет введена согласно рекомендациям ВОЗ, но не ранее, чем против COVID-19 будет провакцинировано по меньшей мере 50% населения, — сообщил Комарида.

Пока официально только пять стран мира разрешили использование бустерной дозы. К примеру, 20 ноября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение бустерных доз вакцин от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech и Moderna для всех взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Позиция ВОЗ — пока не использовать бустерную дозу. Мы на постоянном контакте с ВОЗ, и когда будет такая необходимость, мы будем следовать их рекомендациям и вводить бустерную дозу. Но это будет не раньше, чем будут провакцинированы 50% населения, — сказал Комарида.

Ряд исследований ученых дал четкую картину: уровень антител после прививки вакциной mRNA снижается через полгода после получения второй дозы.

С другими вакцинами, похоже, продолжительность защиты еще меньше. В частности, постоянно действующая комиссия по вакцинации ФРГ рекомендует тем, кто привился препаратом от Johnson&Johnson, который предусматривает полную вакцинацию только одной дозой, делать вторую, бустерную, дозу раньше, чем предусмотренные для mRNA-вакцин шесть месяцев.