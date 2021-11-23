COVID-19 - коли в Україні дозволять бустерне щеплення, фото - DW

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Вакцинація від коронавірусу в Україні прискорилася на фоні осіннього спалаху хвороби та запроваджених урядом обмежень для невакцинованих. Утім, про третє - так зване бустерне — щеплення наразі громадяни можуть не сподіватися.

Перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда 23 листопада на відкритті центру вакцинації в мечеті Ар-Рахма в Києві розповів, коли в Україні повернуться до питання введення бустерної дози вакцини.

Її не запровадять, доки не вакцинують половину населення.

Бустерна доза в Україні буде запроваджена згідно з рекомендаціями ВООЗ, але не раніше, ніж проти COVID-19 буде провакциновано щонайменше 50% населення, — повідомив Комаріда.

Наразі офіційно тільки п’ять країн світу дозволили використання бустерної дози. Наприклад, 20 листопада Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування бустерних доз вакцин від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech і Moderna для всіх дорослих віком 18 років і старші.

Позиція ВООЗ — поки що не використовувати бустерну дозу. Ми на постійному контакті з ВООЗ, і коли буде така необхідність, ми будемо слідувати їх рекомендаціям і вводити бустерну дозу. Але це буде не раніше, ніж буде провакциновано 50% населення, — сказав Комаріда.

Низка досліджень науковців дала чітку картину: рівень антитіл після щеплення вакциною mRNA знижується за півроку після отримання другої дози.

З іншими вакцинами, схоже, тривалість захисту ще менша. Зокрема, німецька постійно діюча комісія з питань вакцинації рекомендує тим, хто щепився препаратом від Johnson & Johnson, який передбачає повну вакцинацію лише однією дозою, робити другу, бустерну, дозу раніше, ніж передбачені для mRNA-вакцин шість місяців.