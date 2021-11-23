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Коронавірус у Європі продовжує ширитися. Європейська комісія запропонує запровадити додаткову дозу вакцини від коронавірусу в термін дії цифрового сертифіката на початку грудня.

Чиновники планують запровадити необхідність робити третє щеплення упродовж дев’яти місяців після останньої вакцинації. Про це повідомляє Euractiv.

Пропозиція Комісії проходить консультації між службами та буде представлена на початку грудня.

Термін дії сертифіката має закінчуватися через дев’ять місяців після введення останньої дози вакцини COVID-19. Раніше пропонувалося через 12 місяців після останньої дози.

Поки що не зрозуміло, якими будуть правила для громадян третіх країн, які хочуть поїхати до ЄС. Джерела повідомили, що деякі члени Єврокомісії наполягають на обов’язковому проведенні ПЛР-тесту навіть для вакцинованих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні йде на спад, однак незабаром на українців чекає нова хвиля захворювання. У 2022 році ситуацію з коронавірусом залежатиме від COVID- спалаху в Європі.

Джерело: Euractiv