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Ракурс
У світі триває епідемія коронавірусу

Зв’язок тромбозу і коронавірусу виявили у понад 50% померлих внаслідок COVID-19

23 лис 2021, 14:23
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Тромбоз все частіше згадують серед ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19. Це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби.

Все частіше з’являються наукові підтвердження, що у хворих на COVID-19 спостерігаються порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії (потрапляння тромбів у легені, що може призвести до смерті) наявна у понад половини померлих внаслідок COVID-19. Про це свідчать результати дослідження під керівництвом німецького вченого Домініка Віхмана, опубліковані в Annals of internal medicine.

Інше дослідження, проведене у Франції та Нідерландах, результати якого опубліковані в Nature, свідчить, що близько 20−30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.

Попри те, що питання утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям, — наголошують у МОЗ. — У будь-якому разі, тромбоз у хворих на COVID-19 — доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини.


Симптомами тромбоемболії легеневої артерії є:

  • задишка;
  • часте дихання;
  • біль у грудях;
  • швидкий пульс;
  • запаморочення і/або втрата свідомості.

Джерело: Ракурс


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