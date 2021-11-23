Зв’язок тромбозу і коронавірусу виявили у понад 50% померлих внаслідок COVID-19

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n163450-zv-yazok-trombozu-i-koronavirusu-vyyavyly-u-ponad-50-pomerlyh-vnaslidok-covid-19.html

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Тромбоз все частіше згадують серед ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19. Це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби.

Все частіше з’являються наукові підтвердження, що у хворих на COVID-19 спостерігаються порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії (потрапляння тромбів у легені, що може призвести до смерті) наявна у понад половини померлих внаслідок COVID-19. Про це свідчать результати дослідження під керівництвом німецького вченого Домініка Віхмана, опубліковані в Annals of internal medicine.

Інше дослідження, проведене у Франції та Нідерландах, результати якого опубліковані в Nature, свідчить, що близько 20−30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.

Попри те, що питання утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям, — наголошують у МОЗ. — У будь-якому разі, тромбоз у хворих на COVID-19 — доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини.



Симптомами тромбоемболії легеневої артерії є: