В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n163450-svyaz-tromboza-i-koronavirusa-obnarujili-u-bolee-chem-50-umershih-ot-covid-19.html

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Тромбоз все чаще упоминается среди осложнений коронавирусной болезни COVID-19. Это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы.

Все чаще появляются научные подтверждения, что у больных COVID-19 наблюдаются нарушения свертывающей функции крови, которая приводит к образованию тромбов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии (попадание тромбов в легкие, что может привести к смерти) имеется у более чем половины умерших вследствие COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования под руководством немецкого ученого Доминика Вихмана, опубликованные в Annals of internal medicine.

Другое исследование, проведенное во Франции и Нидерландах, результаты которого опубликованы в Nature, свидетельствует, что около 20−30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения.

Несмотря на то, что вопрос образования тромбов у больных COVID-19 до сих пор изучается, методы его лечения и профилактики доказательны и известны врачам, — подчеркивают в Минздраве. — Во всяком случае, тромбоз у больных COVID-19 — довольно распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека.



Симптомами тромбоэмболии легочной артерии являются: