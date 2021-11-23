«Слугу», нарушившего ПДД в Харькове, просят исключить из комитета Рады. Фото: Слово и дело

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В Харькове «слуга» Александр Куницкий нарушил правила дорожного движения. Начальник управления СБУ Украины в Харьковской области Роман Дудин заявил, что нардепа следует исключить из состава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Такую просьбу он озвучил 23 ноября во время совещания по соблюдению законодательства в сфере дорожного движения, пишет «Суспільне».

Куницкий нарушил ПДД именно на том перекрестке, где произошло ДТП с Зайцевой. По-моему, это уже верх цинизма. Как обычный избиратель я обращаюсь, чтобы рассмотрели его пребывание в комитете Рады, — заявил Дудин.

Он также добавил, что человек, постоянно нарушающий правила дорожного движения, не может рассказывать правоохранителям о том, как они должны бороться именно с такими нарушителями.

Напомним, в Харькове утром 22 ноября патрульные остановили автомобиль Porsche Panamera, на котором ездит народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Куницкий. Нардеп нарушил правила дорожного движения.

Постановление на водителя пока не составляли, поскольку на месте он просил отложить разбирательство до вечера, мотивируя это тем, что спешит. Вечером в управление патрульной полиции пришел адвокат нардепа и попросил отложить разбирательство.

Источник:«Суспільне»