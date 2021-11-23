Патрушев. Фото: Интерфакс

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Российская Федерация продолжает вести агрессивную риторику в отношении украинских властей. Секретарь безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад спровоцировал кризис, из-за которого возникли проблемы с мигрантами в Европе.

В частности, там считают, что кризис с мигрантами может возникнуть и в Украине. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Фактически установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах, — сказал Патрушев.

Он добавил, что Запад посеял «хаос и разрушение» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и поэтому население этих регионов массово эмигрирует.

Напомним, ранее мы сообщали, что снег на границе Польши и Беларуси впервые в жизни увидели мигранты из Ирака. Во вторник, 23 ноября, замело пункт пропуска «Брузги» (с польской стороны «Кузница»).

Источник: Интерфакс