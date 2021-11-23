Кто на кого нападет - в Кремле отфутболили агрессию в Украину

https://racurs.ua/n163447-kto-na-kogo-napadet-v-kremle-otfutbolili-agressiu-v-ukrainu.html

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Россияне заявляют, что у них нет агрессивных планов по поводу Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие у России планов вторжения в Украину.

В то же время в Кремле обвинили Киев в вероятной агрессии против группировок ДНР-ЛНР.

Кто на кого нападет — Россия на Украину или на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса. Россия не намерена ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов, — сказал спикер Путина на брифинге в Кремле.

Пескова и его шефа беспокоят намерения Украины защищаться. У них есть претензии к Киеву, потому что «в Украину якобы прибывают иностранные военные советники и поступает вооружение из США и других стран НАТО».

В Кремле верят, что «до сих пор самопровозглашенные республики никак не провоцировали ситуацию, поэтому такая постановка вопроса в корне неправильна».

Песков прокомментировал и вероятное возобновление переговоров между сторонами конфликта, но ушел от ответа о том, между кем они должны проводиться.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о переговорах в формате Россия-Украина-Запад, пресс-секретарь Путина заявил:

Здесь уже модальность должно определить Министерство иностранных дел. Именно они получили это поручение президента. Модальности будут производиться, а затем реализовываться.

Напомним, что 21 ноября глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия собрала примерно 92 тыс. войск и готовит новое наступление в январе-феврале. Разведка сообщает, что атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.