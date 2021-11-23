Ученые продолжают наблюдать за погодой на Нептуне, фото: NASA

https://racurs.ua/n163446-na-neptune-habbl-obnarujil-temnuu-oblast-u-odnogo-iz-polusov-foto.html

Ракурс

Космический телескоп «Хаббл» обновил снимки планет-гигантов Солнечной системы в рамках долгосрочного проекта по наблюдению за погодой на этих небесных телах, которая проходит с 2014 года в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy).

Об этом сообщается на сайте «Хаббла».

Подробные снимки гигантских планет Солнечной системы, сделанные на разной длине волн, позволяют ученым отслеживать сезонные изменения в атмосферах гигантов, исследовать структуру их атмосфер, а также наблюдать, как на них возникают и эволюционируют вихри и штормы.

Подобные исследования очень важны, в частности, в отношении Урана и Нептуна, поскольку космические аппараты в последний раз их посещали еще в конце XX века.

В результате было установлено, что за год, прошедший со времени предыдущих наблюдений:

на Юпитере экваториальная зона планеты оставалась темно-оранжевого цвета гораздо дольше, чем в более ранних событиях затемнения — ученые ожидали, что экватор избавится от красных слоев дымки, однако этого не произошло. Несколько выше экватора планеты появилось несколько новых циклонов удлиненной формы, отличающихся четкостью своих границ — это связывается со свойствами вихрей;

на Сатурне зафиксированы резкие изменения цвета широтных поясов в северном полушарии планеты, где сейчас ранняя осень, а также более четкие границы знаменитого шестилетнего полярного шторма, который год назад был труднозаметен;

на Уране сейчас весна на северном полушарии планеты, поэтому северный полярный регион планеты стал ярче — это связывается с увеличением потока ультрафиолетового излучения от Солнца, изменением концентрации метана, свойств частиц дымки и динамики атмосферных потоков;