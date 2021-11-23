Учені продовжують спостерігати за погодою на Нептуні, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n163446-na-neptuni-habbl-vyyavyv-temnu-oblast-bilya-odnogo-z-polusiv-foto.html

Ракурс

Космічний телескоп «Хаббл» оновив знімки планет-гігантів Сонячної системи в межах довготривалого проекту зі спостереження за погодою на цих небесних тілах, яка триває з 2014 року в межах програми OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy).

Про це повідомляється на сайті «Хаббла».

Детальні знімки велетенських планет Сонячної системи, зроблені на різній довжині хвиль, дозволяють ученим відстежувати сезонні зміни в атмосферах гігантів, досліджувати структуру їхніх атмосфер, а також спостерігати, як на них виникають та еволюціонують вихори та шторми.

Подібні дослідження є дуже важливими, зокрема, щодо Урану та Нептуну, оскільки космічні апарати востаннє їх відвідували ще наприкінці XX століття.

В результаті було встановлено, що за рік, який минув з часу попередніх спостережень:

на Юпітері екваторіальна зона планети залишалася темно-жовтогарячого кольору набагато довше, ніж у більш ранніх подіях затемнення — вчені очікували, що екватор позбудеться червонуватих шарів серпанку, проте цього не сталося. Трохи вище від екватора планети з’явилося кілька нових циклонів подовженої форми, що відрізняються чіткістю своїх меж — це пов’язується з властивостями вихорів;

на Сатурні зафіксовано різкі зміни кольору широтних поясів у північній півкулі планети, де зараз рання осінь, а також чіткіші межі знаменитого полярного шестикутного шторму, який рік тому був важкопомітний;

на Урані зараз весна на північній півкулі планети, тому північний полярний регіон планети став яскравішим — це пов’язується зі збільшенням потоку ультрафіолетового випромінювання від Сонця, зміною концентрації метану, властивостей частинок серпанку та динаміки атмосферних потоків;