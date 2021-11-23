Коронавирус в Украине. Фото: Слово и дело

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Коронавирус в Украине идет на спад, однако вскоре украинцев ждет новая волна заболевания. В 2022 году ситуация с коронавирусом будет зависеть от COVID-вспышки в Европе.

Также повлияют и карантинные ограничения, которые будут действовать в нашей стране. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга.

По его словам, рост заболеваемости коронавирусом начнется в январе 2022 года. Остановить новую волну сможет только локдаун.

Но здесь будет накладываться фактор роста заболеваемости в Европе и насколько у нас будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников и в период января, — уточнил эксперт.

По данным Минздрава, за минувшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 тыс. 729 новых подтвержденных случаев COVID-19.

В больницы попало 2 тыс. 55 человек, выздоровело 23 тыс. 107 украинцев. От осложнений болезни за сутки умерло 720 человек.

Напомним, карантин в Украине могут ослабить — сразу несколько регионов готовятся «на выход» из «красной» зоны карантинных ограничений. После Луганской и Львовской областей из «красной» зоны могут выйти Киев, Донецкая, Одесская и Херсонская области.