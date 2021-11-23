25 млн доз ковид-вакцины будет продавать Pfizer ежегодно Украине

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n163444-25-mln-doz-kovid-vakciny-budet-prodavat-pfizer-ejegodno-ukraine.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. В настоящее время государство продлило контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку препаратов от инфекции.

Компания должна поставлять 25 млн доз ежегодно. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Препарат для прививок будет прибывать в течение 2022−2023 годов с четкими сроками снабжения. В течение этого времени Украина будет получать по 25 миллионов доз вакцин ежегодно.

По словам министра, вакцина будет использоваться для дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине станет обязательной для работников еще ряда профессий. С 9 декабря вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательной.