25 млн доз ковід-вакцини продаватиме Pfizer щороку Україні

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163444-25-mln-doz-kovid-vakcyny-prodavatyme-pfizer-schoroku-ukrayini.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. Наразі держава подовжила контракт із фармацевтичною компанією Pfizer на постачання препаратів від інфекції.

Компанія мусить постачати 25 млн доз щороку. Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час брифінгу.

Препарат для щеплень прибуватиме впродовж 2022−2023 років із чіткими термінами постачання. Протягом цього часу Україна отримуватиме по 25 мільйонів доз вакцин щорічно.

За словами міністра, вакцина буде використовуватися для додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів із питань імунізації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні стане обов’язковою для працівників ще низки професій. З 9 грудня набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою.