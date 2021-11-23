Коронавірус в Україні. Фото: Слово і діло

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Коронавірус в Україні йде на спад, однак незабаром на українців чекає нова хвиля захворювання. У 2022 році ситуацію з коронавірусом залежатиме від COVID- спалаху в Європі.

Також вплинуть й карантинні обмеження, які діятимуть у нашій країні. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу.

За його словами, зростання захворюваності на коронавірус розпочнеться в січні 2022 року. Зупинити нову хвилю зможе лише локдаун.

Але тут накладатиметься фактор зростання захворюваності в Європі й наскільки в нас буде змінено карантинні обмеження саме в період новорічних свят та у період січня, — зазначив експерт.

За даними МОЗ, за минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксували 12 тис. 729 нових підтверджених випадків COVID-19.

До лікарень потрапили 2 тис. 55 людей, одужали 23 тис. 107 українців. Від ускладнень хвороби за добу померли 720 осіб.

Нагадаємо, карантин в Україні можуть послабити — одразу декілька регіонів готуються «на вихід» із «червоної» зони карантинних обмежень. Після Луганської та Львівської областей із «червоної» зони можуть вийти Київ, Донецька, Одеська та Херсонська області.