Хто на кого нападе - в Кремлі відфутболили агресію в Україну

https://racurs.ua/ua/n163447-hto-na-kogo-napade-v-kremli-vidfutbolyly-agresiu-v-ukrayinu.html

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Росіяни не визнають, що мають агресивні плани щодо України. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував наявність у Росії планів вторгнення в Україну.

Натомість в Кремлі звинуватили Київ у ймовірній агресії щодо угруповань ДНР-ЛНР.

Хто на кого нападе — Росія на Україну чи Україна на Росію? Американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, до нападу, а ми стверджуємо, що Україна планує агресивні дії проти Донбасу. Росія не має наміру ні на кого нападати, не виношує жодних агресивних планів, — сказав речник Путіна на брифінгу в Кремлі.

Пєскова і його шефа турбують наміри України захищатися. Він має претензії до Києва, бо «в Україну нібито прибувають іноземні військові радники і надходить озброєння зі США та інших країн НАТО».

В Кремлі вірять, що «досі самопроголошені республіки ніяк не провокували ситуацію, тому тут така постановка питання докорінно неправильна».

Пєсков прокоментував і ймовірне відновлення переговорів між сторонами конфлікту, але уник відповіді про те, між ким вони повинні проводитися.

На уточнююче питання, чи йдеться про переговори за участю у форматі Росія-Україна-Захід, прес-секретар Путіна заявив:

Тут уже модальність має визначити міністерство закордонних справ. Саме вони отримали це доручення президента. Модальності будуть вироблятися, а потім реалізовуватись.

Нагадаємо, що 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала приблизно 92 тис. військ і готує новий наступ у січні-лютому. Розвідка доповідає, що атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.