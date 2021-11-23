Патрушев. Фото: Интерфакс

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Російська Федерація продовжує вести агресивну риторику щодо української влади. Секретар безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Захід спровокував кризу, через яку виникли проблеми з мігрантами в Європі.

Зокрема, там вважають, що криза з мігрантами може виникнути і в Україні. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

Фактично встановивши свій протекторат в Україні, Захід зруйнував економіку цієї країни, довів суспільство до безправ’я, а окремі верстви населення до злиднів. Будь-якої миті в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших місцях, — сказав Патрушев.

Він додав, що Захід посіяв «хаос і руйнування» на Близькому Сході та в Північній Африці, і населення цих регіонів масово емігрує.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сніг на кордоні Польщі та Білорусі вперше в житті побачили мігранти з Іраку. У вівторок, 23 листопада, замело пункт пропуску «Брузги» (з польського боку «Кузня»).

Джерело: Интерфакс