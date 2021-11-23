«Слугу», який порушив ПДР у Харкові, просять виключити з комітету Ради. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n163449-slugu-yakyy-porushyv-pdr-u-harkovi-prosyat-vykluchyty-z-komitetu-rady.html

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У Харкові «слуга» Олександр Куницький порушив правила дорожнього руху. Начальник управління СБУ України в Харківській області Роман Дудін заявив, що нардепа потрібно виключити зі складу парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Таке прохання він озвучив 23 листопада під час наради на тему дотримання законодавства у сфері дорожнього руху, пише «Суспільне».

Куницький порушив ПДР саме на тому перехресті, де відбулася ДТП із Зайцевою. Як на мене, це вже верх цинізму. Як звичайний виборець я звертаюся, щоб розглянули його перебування в комітеті Ради, — заявив Дудін.

Він також додав, що людина, яка постійно порушує правила дорожнього руху, не може розповідати правоохоронцям про те, як вони мають боротися саме з такими порушниками.

Нагадаємо, в Харкові вранці 22 листопада патрульні зупинили автомобіль Porsche Panamera, яким їздить народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Куницький. Нардеп порушив правила дорожнього руху.

Постанову на водія поки не складали, оскільки на місці він просив відкласти розгляд до вечора, мотивуючи це тим, що поспішає. Ввечері до управління патрульної поліції прийшов адвокат нардепа і попросив відкласти розгляд.

Джерело: «Суспільне»