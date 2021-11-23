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Ракурс
Коронавирус. Фото: istock

Третья доза и новые сроки — в ЕС готовят новые изменения для путешественников

23 ноя 2021, 14:31
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Коронавирус в Европе продолжает распространяться. Европейская комиссия предложит ввести дополнительную дозу вакцины от коронавируса в срок действия цифрового сертификата в начале декабря.

Чиновники планируют ввести необходимость делать третью прививку в течение девяти месяцев после последней вакцинации. Об этом сообщает Euractiv.

Предложение Комиссии проходит консультации между службами и будет представлено в начале декабря.

Срок действия сертификата должен завершаться через девять месяцев после введения последней дозы вакцины COVID-19. Ранее предлагалось, что это будет через 12 месяцев после последней дозы.

Пока что не понятно, какими будут правила для граждан третьих стран, желающих поехать в ЕС. Источники сообщили, что некоторые члены Еврокомиссии настаивают на обязательном проведении ПЦР-теста даже для вакцинированных.


Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине идет на спад, однако вскоре украинцев ждет новая волна заболевания. В 2022 году ситуация с коронавирусом будет зависеть от COVID-вспышки в Европе.

Источник: Euractiv

Источник: Ракурс


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