Дела Майдана. Фото: УП

https://racurs.ua/n163462-dela-maydana-pyat-eks-milicionerov-mogut-izbejat-nakazaniya.html

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Дела Майдана остаются нерасследованными и разваливаются в суд. Святошинский районный суд города Киева закрыл уголовное производство из-за истечения сроков давности по привлечению к ответственности пяти экс-ГАИшников.

Мужчины оказывали сопротивление активистам «Автомайдана» во время Революции Достоинства. Об этом сообщает Watchers.

Их обвиняют в преследовании участников «Автомайдана» — бывшие милиционеры составляли рапорты и протоколы о вымышленных админнарушениях, следствием которых стало массовое лишение водительских прав участников протестов в 2013—2014 годах.

Все 19 обвиняемых заявили, что не признают своей вины и готовы давать показания суду. Также все обвиняемые не признают гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного им ущерба. Двое из экс-милиционеров до сих пор работают в полиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича и девяти высокопоставленных должностных лиц, которые 18−20 февраля 2014 года организовали расстрел митингующих в столице.

Источник: The Watchers