1,4 тыс. прививок от COVID-19 провел немецкий богослов, притворившийся врачомhttps://racurs.ua/n163461-1-4-tys-privivok-ot-covid-19-provel-nemeckiy-bogoslov-pritvorivshiysya-vrachom.htmlРакурс
В Германии 50-летний богослов, выдавая себя за врача, проводил прививки от коронавирусной болезни COVID-19.
За время деятельности в двух центрах вакцинации от коронавируса в Верхней Баварии в феврале и марте этого года он непосредственно осуществил 306 прививок, а еще 1 тыс. 144 прививки были сделаны медицинским персоналом по его приказу, сообщает издание Spiegel Online.
Отмечается, что мужчина попал на этот пост, предоставив поддельные документы о медицинской практике.
Теперь прокуратура обвиняет его в нанесении опасных телесных повреждений, подделке документов и мошенничестве.
Пока нет никаких признаков осложнений со здоровьем у лиц, вакцинированных благодаря его деятельности. Тем не менее, обвинения, связанные с телесными повреждениями, против него применяются, поскольку он «не имеет необходимой квалификации врача, а необходимое согласие вакцинированного было получено обманом», отмечают в немецкой прокуратуре.
В прокуратуре отмечают, что мужчина не рассказывает о мотивах своего поступка. Он лишь признал подделку лицензии на медицинскую практику.
Если мужчину признают виновным, ему может угрожать тюремное заключение.
Источник: Spiegel Online