В Баварии прививки делал богослов, притворившийся врачом

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Ракурс

В Германии 50-летний богослов, выдавая себя за врача, проводил прививки от коронавирусной болезни COVID-19.

За время деятельности в двух центрах вакцинации от коронавируса в Верхней Баварии в феврале и марте этого года он непосредственно осуществил 306 прививок, а еще 1 тыс. 144 прививки были сделаны медицинским персоналом по его приказу, сообщает издание Spiegel Online.

Отмечается, что мужчина попал на этот пост, предоставив поддельные документы о медицинской практике.

Теперь прокуратура обвиняет его в нанесении опасных телесных повреждений, подделке документов и мошенничестве.

Пока нет никаких признаков осложнений со здоровьем у лиц, вакцинированных благодаря его деятельности. Тем не менее, обвинения, связанные с телесными повреждениями, против него применяются, поскольку он «не имеет необходимой квалификации врача, а необходимое согласие вакцинированного было получено обманом», отмечают в немецкой прокуратуре.

В прокуратуре отмечают, что мужчина не рассказывает о мотивах своего поступка. Он лишь признал подделку лицензии на медицинскую практику.

Если мужчину признают виновным, ему может угрожать тюремное заключение.

Источник: Spiegel Online