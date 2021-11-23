У Баварії щеплення робив богослов, який прикинувся лікарем

https://racurs.ua/ua/n163461-1-4-tys-scheplen-vid-koronavirusu-proviv-nimeckyy-bogoslov-yakyy-prykynuvsya-likarem.html

Ракурс

У Німеччині 50-річний богослов, видаючи себе за лікаря, проводив щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.

За час діяльності у двох центрах вакцинації від коронавірусу у Верхній Баварії у лютому та березні цього року він безпосередньо здійснив 306 щеплень, а ще 1 тис. 144 щеплення були зроблені медичним персоналом за його наказом, повідомляє видання Spiegel Online.

Зазначається, що чоловік потрапив на цю посаду, подавши підроблені документи про медичну практику.

Тепер прокуратура звинувачує його у завданні небезпечних тілесних ушкоджень, підробці документів та шахрайстві.

Поки що немає жодних ознак ускладнень зі здоров’ям у осіб, які були вакциновані завдяки його діяльності. Попри це, обвинувачення, пов’язані з тілесними ушкодженнями, проти нього застосовуються, оскільки він «не має необхідної кваліфікації лікаря, а необхідна згода вакцинованого була отримана обманом», наголошують у німецькій прокуратурі.

У прокуратурі зазначають, що чоловік не розповідає про мотиви свого вчинку. Він лише визнав підробку ліцензії на медичну практику.

Якщо чоловіка визнають винним, йому може загрожувати ув’язнення.

Джерело: Spiegel Online