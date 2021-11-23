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У Баварії щеплення робив богослов, який прикинувся лікарем

1,4 тис. щеплень від COVID-19 провів німецький богослов, який прикинувся лікарем

23 лис 2021, 16:12
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У Німеччині 50-річний богослов, видаючи себе за лікаря, проводив щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.

За час діяльності у двох центрах вакцинації від коронавірусу у Верхній Баварії у лютому та березні цього року він безпосередньо здійснив 306 щеплень, а ще 1 тис. 144 щеплення були зроблені медичним персоналом за його наказом, повідомляє видання Spiegel Online.

Зазначається, що чоловік потрапив на цю посаду, подавши підроблені документи про медичну практику.

Тепер прокуратура звинувачує його у завданні небезпечних тілесних ушкоджень, підробці документів та шахрайстві.

Поки що немає жодних ознак ускладнень зі здоров’ям у осіб, які були вакциновані завдяки його діяльності. Попри це, обвинувачення, пов’язані з тілесними ушкодженнями, проти нього застосовуються, оскільки він «не має необхідної кваліфікації лікаря, а необхідна згода вакцинованого була отримана обманом», наголошують у німецькій прокуратурі.

У прокуратурі зазначають, що чоловік не розповідає про мотиви свого вчинку. Він лише визнав підробку ліцензії на медичну практику.


Якщо чоловіка визнають винним, йому може загрожувати ув’язнення.

Джерело: Spiegel Online


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