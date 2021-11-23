«ПриватБанк» вручив Коломойському позов на 5,5 млрд доларів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163460-pryvatbank-vruchyv-kolomoyskomu-pozov-na-5-5-mlrd-dolariv-foto.html

Ракурс

«ПриватБанк» вручив своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову позов на 5,5 млрд дол. через газети «Голос України», «День» та «Факти і коментарі».

Публікації зроблені відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або торгових справах. Про це повідомили у прес-службі банку.

Згідно з кіпрським законодавством, публікація є доказом вручення Ігорю Коломойському позову, ініційованого «ПриватБанком» на Кіпрі.

Самий позов стосується двох серій транзакцій, які були незаконно здійснені у період між 2013 та 2016 роками за вказівкою його колишніх власників.

Вони передбачали виплату величезних сум відповідно до кредитних договорів, які, як стверджує банк, несправжні та непогашеними. Справу слухатимуть на Кіпрі в Окружного суду міста Лімасол.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України досліджує всі фінансові транзакції «ПриватБанку», про які згадується у так званих Pandora Papers — матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів (ICIJ).