Сонячну Саудівську Аравію засипало снігом

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Ракурс

Сніг випав у Саудівській Аравії у неділю, 21 листопада. Найбільшою за площею арабською державою Передньої Азії пройшовся циклон зі снігом та градом.

Температура повітря у країні впала приблизно до 7 °C, повідомляє сьогодні видання The Watchers.

Одним із постраждалих міст став Ель-Курайят в провінції Аль-Джауф, розташований приблизно за 30 км від кордону з Йорданією.

Саудівська Аравія займає більшу частину Аравійського півострова і є другою за площею після Алжиру країною Арабського світу. Тут переважає тропічний клімат, а на півночі — субтропічний. Літо в Саудівській Аравії тривале, спекотне і посушливе, з середньою температурою +30°С, в зимові місяці вона опускається до 12 °C.

Зауважимо, що у низці західних, північних та центральних областей України 23 листопада пройшов снігопад.

Джерело: The Watchers