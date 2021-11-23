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Ракурс
Пластир від передозування. Фото: Scientific Reports

Пластир від передозування наркотиками винайшли в США (ФОТО)

23 лис 2021, 15:44
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У США створили пристрій, який рятує під час передозування наркотиків — це допоможе знизити смертність від опіоїдної епідемії.

Фахівці Вашингтонського університету розробили спеціальний пластир, який кріпиться до живота й за перших ознаках передозування вводить налоксон — препарат, що блокує дію опіатів. Про це повідомляє Scientific Reports.

Пластир від передозування. Фото: Scientific ReportsПристрій складається з пластиру з акселерометром і невеликої коробочки з процесором, батареєю та інжектором. Коли живіт перестає підійматися й опускатися в ритмі нормального дихання, прилад розцінює це як передозування опіатів, тому що ці наркотики пригнічують дихальний центр мозку, а найменше перевищення дози може вбити людину.

Пластир від передозування. Фото: Scientific ReportsУ цьому випадку пристрій вводить під шкіру голку і впорскує налоксон, який використовується в медицині від передозування героїну.


Дослідники протестували пластир на 25 наркозалежних і переконалися, що він з високою точністю визначає особливості дихання, які викликає передозування опіатів. У другому випробуванні брали участь 20 здорових осіб, які імітували передозування, затримуючи дихання. Уже через 15 секунд прилад вводив налоксон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що боротися з облисінням китайські вчені пропонують за допомогою спеціального пластиру.

Джерело: Ракурс


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