Пластир від передозування. Фото: Scientific Reports

https://racurs.ua/ua/n163458-plastyr-vid-peredozuvannya-narkotykamy-vynayshly-v-ssha-foto.html

Ракурс

У США створили пристрій, який рятує під час передозування наркотиків — це допоможе знизити смертність від опіоїдної епідемії.

Фахівці Вашингтонського університету розробили спеціальний пластир, який кріпиться до живота й за перших ознаках передозування вводить налоксон — препарат, що блокує дію опіатів. Про це повідомляє Scientific Reports.

Пристрій складається з пластиру з акселерометром і невеликої коробочки з процесором, батареєю та інжектором. Коли живіт перестає підійматися й опускатися в ритмі нормального дихання, прилад розцінює це як передозування опіатів, тому що ці наркотики пригнічують дихальний центр мозку, а найменше перевищення дози може вбити людину.

У цьому випадку пристрій вводить під шкіру голку і впорскує налоксон, який використовується в медицині від передозування героїну.

Дослідники протестували пластир на 25 наркозалежних і переконалися, що він з високою точністю визначає особливості дихання, які викликає передозування опіатів. У другому випробуванні брали участь 20 здорових осіб, які імітували передозування, затримуючи дихання. Уже через 15 секунд прилад вводив налоксон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що боротися з облисінням китайські вчені пропонують за допомогою спеціального пластиру.