Пластырь от передозировки. Фото: Scientific Reports

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Ракурс

В США создали устройство, которое спасает при передозировке наркотиков — это поможет снизить смертность от опиоидной эпидемии.

Специалисты Вашингтонского университета разработали специальный пластырь, который крепится к животу и при первых признаках передозировки вводит налоксон — препарат, блокирующий действие опиатов. Об этом сообщает Scientific Reports.

Устройство состоит из пластыря с акселерометром и небольшой коробочки с процессором, батареей и инжектором. Когда живот перестает подниматься и опускаться в ритме нормального дыхания, прибор расценивает это как передозировку опиатов, потому что эти наркотики угнетают дыхательный центр мозга, а малейшее превышение дозы может убить человека.

В этом случае устройство вводит под кожу иглу и впрыскивает налоксон, который используется в медицине от передозировки героина.

Исследователи протестировали пластырь на 25 наркозависимых и убедились, что оно с высокой точностью определяет особенности дыхания, которые вызывает передозировка опиатов. Во втором испытании участвовали 20 здоровых человек, которые имитировали передозировку, задерживая дыхание. Уже через 15 секунд прибор вводил налоксон.

Напомним, ранее мы сообщали, что бороться с облысением китайские ученые предлагают с помощью специального пластыря.