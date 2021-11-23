Боевики ЛНР-ДНР под контролем России проводят масштабные учения. Фото: РБК

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Россия на Донбассе наращивает боеспособность своих войск. Боевики ЛНР и ДНР под руководством командования Вооруженных сил России начали масштабные учения.

Террористы привлекли резервистов, подразделения силовиков и оккупационных администраций, а также военную технику. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР).

Контролирует обучение комиссия 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС России.

Украинская разведка добавила, что учения сопровождаются российской пропагандой и фейковыми сообщениями о якобы подготовке украинских войск к силовому возвращению Донбасса.

Также наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали, что боевики разместили в Луганске танк Т-64, запрещенный минскими договоренностями.

21 ноября глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия собрала около 92 000 войск и готовит новое наступление в январе-феврале.

По данным украинской разведки, атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие у России планов вторжения в Украину. В то же время в Кремле обвинили Киев в вероятной агрессии относительно группировок ДНР-ЛНР.