Стрелок на Борщаговке. Фото: полиция

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Ракурс

На Киевщине неизвестный мужчина в камуфляже обстрелял авто, в котором находились супруги.

Инцидент произошел 12 октября в селе Софиевка, сейчас он уже задержан. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Стрелок попал в дверь машины и в ногу мужчины. 28-летняя жена пострадавшего не получила ранений. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что стрелком оказался бывший военный с криминальным прошлым. Он держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты «коктейля Молотова».

Напомним, ранее мы сообщали, что среди бела дня на Софиевской Борщаговке стреляли в мужчину, рядом с которым находилась жена с ребенком. Нападение произошло в 7.45. Из камер видеонаблюдения видно, как семья спокойно садится в машину. На заднем сиденье разместился ребенок, 27-летний отец был за рулем, а 28-летняя жена — на переднем пассажирском. Не успел глава семьи закрыть дверь, как мужчина в проходившем мимо камуфляже резко остановился, выстрелил в него и скрылся.