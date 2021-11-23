Стрілець на Борщагівці. Фото: поліція

https://racurs.ua/ua/n163455-policiya-upiymala-borschagivskogo-strilka-cilyv-u-podrujjya-z-dytynou-foto-video.html

Ракурс

На Київщині невідомий чоловік у камуфляжі обстріляв авто, в якому перебувало подружжя.

Інцидент трапився 12 жовтня у селі Софіївка, наразі його затримано. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Стрілець поцілив у двері машини та у ногу чоловіка. 28-річна дружина постраждалого не дістала поранень. Після цього нападник втік з місця події.

З’ясувалося, що стрільцем виявився колишній військовий з кримінальним минулим. Він тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти «коктейлю Молотова».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що серед білого дня на Софіївській Борщагівці стріляли в чоловіка, поруч з яким перебували дружина з дитиною. Напад стався о 7.45. З камер відеоспостереження видно, як сім’я спокійно сідає в машину. На задньому сидінні розмістилася дитина, 27-річний батько був за кермом, а 28-річна дружина — на передньому пасажирському. Не встиг глава сім’ї закрити двері, як чоловік у камуфляжі, що проходив повз, різко зупинився, вистрілив у нього і втік.