У МВФ вирішили продовжити співпрацю з Україною, фото: «Вконтакте»

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Меморандум із МВФ передбачає призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вже до кінця листопада 2021 року та забезпечення автономії цього відомства, а також заходи щодо підтримки населення в період підвищення світових цін на газ (тобто субсидії).

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Не те що підвищення тарифів немає, навпаки — є заходи, спрямовані на підтримку населення в період підвищення світових цін на газ, — наголосив Гетманцев.

Крім того, за словами Гетманцева, меморандум із МВФ також:

передбачає ухвалення «ресурсного» законопроекту № 5600, покращення адміністрування акцизів, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з продажу нерухомості та рентної плати;

містить норму про «покращення адміністрування податків» та мінімізацію можливостей для зловживань, зокрема покращення адміністрування акцизів та ПДФО з продажу об'єктів нерухомості;

встановлює, що Україна має намір «закрити податкові лазівки, пов’язані з операціями з нерухомістю, та покращити оцінку бази оподаткування для податку на прибуток підприємств та рентних платежів»;

передбачає продовження впровадження пенсійної реформи;

передбачає, що Україна до кінця грудня запустить Бюро економічної безпеки та ліквідує Державну фіскальну службу.

За словами Гетманцева, у меморандумі також вказаний намір України знизити дефіцит держбюджету до 3,5% ВВП (у бюджеті на 2021 рік цей показник становить 5,5%). Нардеп зазначив, що цей показник вже закладено у проект держбюджету на 2022 рік.

Крім того, Україна висловила намір у відповідь на нещодавнє підвищення цін на газ впровадити прозорі заходи захисту незахищених верств населення, зміцнення фінансового стану підприємств теплової комунальної енергетики, — розповів народний обранець.



Також Україна зобов’язується оприлюднити результати аудиту Фонду боротьби з COVID-19 до кінця цього року.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»