Зеленський звернеться до народу - стала відома дата

https://racurs.ua/ua/n163453-zelenskyy-zvernetsya-do-rady-stala-vidoma-data-dokument.html

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Володимир Зеленський 1 грудня прийде у Раду. Президент у перший день зими виступить перед парламентом зі своїм щорічним зверненням.

Про це йдеться у зверненні президента до спікера Ради Руслана Стефанчука, у якому повідомлено рп наміри глави держави. Відповідний документ опублікував у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

Згідно зі ст. 106 Конституції України, президент України звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України. Є три види послань президента України:

послання до народу;

щорічне послання до Верховної Ради України;

позачергове послання до Верховної Ради Україн

Послання президента України — звернення глави держави Україна до народу або до парламенту, в якому викладається позиція президента з основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, або інформація про важливі рішення, прийняті ним відповідно до його конституційних повноважень.

В конституційних монархіях (Велика Британія, Іспанія, Бельгія та ін.) аналогом послання президента є «тронна промова» — звернення монарха до парламенту.

Нагадаємо, що минулий візит Зеленського у Раду завершився скандалом. Президент особисто представив в парламенті нового міністра оборони Олексія Резнікова, але під час обговорення цього питання нардеп Гео Леррос показав у бік глави держави середній палець.