Зеленский обратится к Раде — стала известна дата

https://racurs.ua/n163453-zelenskiy-obratitsya-k-rade-stala-izvestna-data-dokument.html

Ракурс

Владимир Зеленский 1 декабря придет в Раду. Президент в первый день зимы выступит перед парламентом со своим ежегодным обращением.

Об этом говорится в обращении президента к спикеру Рады Руслану Стефанчуку, в котором уведомлены намерения главы государства. Соответствующий документ опубликовал в своих соцсетях нардеп Ярослав Железняк.

Согласно ст. 106 Конституции Украины, президент Украины обращается с посланиями к народу и с ежегодными и внеочередными посланиями к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины. Есть три вида посланий президента Украины:

послание к народу;

ежегодное послание Верховной Раде Украины;

внеочередное послание Верховной Раде Украины.

Послание президента Украины — обращение главы государства Украины к народу или парламенту, в котором излагается позиция президента по основным направлениям внутренней и внешней политики, или информация о важных решениях, принятых им в соответствии с его конституционными полномочиями.

В конституционных монархиях (Великобритания, Испания, Бельгия) аналогом послания президента является «тронная речь» — обращение монарха в парламент.

Напомним, что прошлый визит Зеленского в Раду завершился скандалом. Президент лично представил в парламенте нового министра обороны Алексея Резникова, но во время обсуждения этого вопроса нардеп Гео Леррос показал в сторону главы государства средний палец.