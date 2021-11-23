В МВФ решили продолжить сотрудничество с Украиной, фото: «Вконтакте»

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Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уже к концу ноября 2021 года и обеспечение автономии этого ведомства, а также меры по поддержке населения в период повышения мировых цен на газ (то есть субсидии).

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева.

Не то, что повышения тарифов нет, наоборот — есть меры, направленные на поддержку населения в период повышения мировых цен на газ, — подчеркнул Гетманцев.

Кроме того, по словам Гетманцева, меморандум с МВФ также:

предусматривает принятие «ресурсного» законопроекта № 5600, улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по продаже недвижимости и рентной плате;

содержит норму об «улучшении администрирования налогов» и минимизации возможностей для злоупотреблений, в частности, улучшении администрирования акцизов и НДФЛ по продаже объектов недвижимости;

устанавливает, что Украина намерена «закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку налогооблагаемой базы для налога на прибыль предприятий и рентных платежей»;

предполагает продолжение внедрения пенсионной реформы;

предусматривает, что Украина до конца декабря запустит Бюро по экономической безопасности и ликвидирует Государственную фискальную службу.

По словам Гетманцева, в меморандуме также указано намерение Украины снизить дефицит госбюджета до 3,5% от ВВП (в бюджете на 2021 год этот показатель составляет 5,5%). Нардеп отметил, что этот показатель уже заложен в проекте госбюджета на 2022 год.

Кроме того, Украина выразила намерение в ответ на недавнее повышение цен на газ внедрить прозрачные меры по защите незащищенных слоев населения, укреплению финансового состояния предприятий тепловой коммунальной энергетики, — рассказал народный избранник.

Также Украина обязуется обнародовать результаты аудита Фонда по борьбе с COVID-19 до конца этого года.