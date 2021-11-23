Бойовики ЛНР-ДНР під контролем Росії проводять масштабні навчання. Фото: РБК

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Росія на Донбасі нарощує боєздатність своїх військ. Бойовики ЛНР та ДНР під керівництвом командування Збройних сил Росії розпочали масштабні навчання.

Терористи залучили резервістів, підрозділи силовиків та окупаційних адміністрацій, а також військову техніку. Про це повідомляє Головне управління розвідки України (ГУР).

Контролює навчання комісія 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС Росії.

Українська розвідка додала, що навчання супроводжуються російською пропагандою та фейковими повідомленнями про начебто підготовку українських військ до силового повернення Донбасу.

Також спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували, що окупанти розмістили у Луганську танк Т-64, заборонений мінськими домовленостями.

21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 тис. військ і готує новий наступ у січні-лютому.

За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські й бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі та менші вторгнення через сусідню Білорусь.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував наявність у Росії планів вторгнення в Україну. Натомість у Кремлі звинуватили Київ у ймовірній агресії щодо угруповань ДНР-ЛНР.