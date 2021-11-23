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Ракурс
Солнечную Саудовскую Аравию засыпало снегом

Солнечную Саудовскую Аравию засыпало снегом (ФОТО, ВИДЕО)

23 ноя 2021, 16:02
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Снег выпал в Саудовской Аравии в воскресенье, 21 ноября. В крупнейшем по площади арабским государством Передней Азии бушует циклон со снегом и градом.

Температура воздуха в стране упала примерно до 7 °C, сообщает издание The Watchers.

Одним из пострадавших городов стал Эль-Курайят в провинции Аль-Джауф, расположенный примерно в 30 км от границы с Иорданией.

Саудовская Аравия занимает большую часть Аравийского полуострова и является второй по площади после Алжира страной Арабского мира. Здесь преобладает тропический климат, а на севере субтропический. Лето в Саудовской Аравии продолжительное, жаркое и засушливое, со средней температурой 30 °C, в зимние месяцы опускается до 12 °C.

Отметим, что в ряде западных, северных и центральных областей Украины 23 ноября прошел снегопад.


Источник: The Watchers

Источник: Ракурс


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