Солнечную Саудовскую Аравию засыпало снегом (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n163459-solnechnuu-saudovskuu-araviu-zasypalo-snegom-foto-video.htmlРакурс
Снег выпал в Саудовской Аравии в воскресенье, 21 ноября. В крупнейшем по площади арабским государством Передней Азии бушует циклон со снегом и градом.
Температура воздуха в стране упала примерно до 7 °C, сообщает издание The Watchers.
Одним из пострадавших городов стал Эль-Курайят в провинции Аль-Джауф, расположенный примерно в 30 км от границы с Иорданией.
Саудовская Аравия занимает большую часть Аравийского полуострова и является второй по площади после Алжира страной Арабского мира. Здесь преобладает тропический климат, а на севере субтропический. Лето в Саудовской Аравии продолжительное, жаркое и засушливое, со средней температурой 30 °C, в зимние месяцы опускается до 12 °C.
Отметим, что в ряде западных, северных и центральных областей Украины 23 ноября прошел снегопад.
Источник: The Watchers