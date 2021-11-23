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Ракурс
«ПриватБанк» вручил Коломойскому иск на 5,5 млрд долларов. Фото: УП

«ПриватБанк» вручил Коломойскому иск на 5,5 млрд долларов (ФОТО)

23 ноя 2021, 16:09
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«ПриватБанк» вручил своим бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову иск на 5,5 млрд дол. через газеты «Голос Украины», «День» и «Факты и комментарии».

Публикации сделаны в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно кипрскому законодательству, публикация является доказательством вручения Игорю Коломойскому иска, инициированного «ПриватБанком» на Кипре.

Самый иск касается двух серий транзакций, незаконно совершенных в период между 2013 и 2016 годами по указанию его бывших владельцев.


Они предусматривали выплату огромных сумм в соответствии с кредитными договорами, которые являются фальшивыми и непогашенными. Дело будут слушать на Кипре в Окружном суде города Лимассол.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины исследует все финансовые транзакции «ПриватБанка», которые упоминают в так называемых Pandora Papers — материале Международного консорциума журналистов (ICIJ).

Источник: Ракурс


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