Справи Майдану. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163462-spravy-maydanu-p-yat-eks-milicioneriv-mojut-unyknuty-pokarannya.html

Ракурс

Справи Майдану залишаються нерозслідуваними й розвалюються до суду. Святошинський районний суд міста Києва закрив кримінальне провадження через сплив строків давності щодо притягнення до відповідальності п’яти екс-ДАІшників.

Чоловіки чинили опір активістам «Автомайдану» під час Революції Гідності. Про це повідомляє Watchers.

Їх звинувачують у переслідуванні учасників «Автомайдану» — колишні міліціонери складали рапорти та протоколи про вигадані адмінпорушення, наслідком яких стало масове позбавлення водійських прав учасників протестів у 2013−2014 роках.

Усі 19 обвинувачених заявили, що не визнають своєї вини й готові надавати свідчення суду. Також усі обвинувачені не визнають цивільні позови потерпілих щодо відшкодування заподіяної їм шкоди. Двоє з екс-міліціонерів досі працюють у поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича та дев’яти високопосадовців, які 18−20 лютого 2014 року організували розстріл мітингувальників у столиці.

Джерело: The Watchers