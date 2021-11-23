Вчителька вдарила 9-класника на уроці, за хлопця заступилася омбудсмен. Фото: Волинь 24

https://racurs.ua/ua/n163464-vchytelka-vdaryla-9-klasnyka-na-uroci-za-hlopcya-zastupylasya-ombudsmen-video.html

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У Волинській області вчителька вдарила учня дев’ятого класу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Інцидент трапився у селі Цміни Камінь-Каширського району 18 листопада. Це вже не перший такий випадок із цим педагогом. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вчителька фізики вдарила учня нібито за те, що той бавився на уроці, постійно стукаючи у двері та тікаючи.

У поліції уточнили, що батько та бабуся старшокласника відмовилися від написання будь-яких заяв, попросили не проводити подальшу перевірку і сказали, що претензій не мають.

Хлопець за медичною допомогою не звертався. Однак поліцейські зареєстрували кримінальне провадження.

Про цей скандал стало відомо уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій. Вона назвала поведінку педагога неприйнятною та скерувала запити до засновника закладу освіти й місцевого органу поліції.