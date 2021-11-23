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Ракурс
Volkswagen витіснили з трійки найдорожчих автовиробників

Volkswagen витіснили з трійки найдорожчих автовиробників

23 лис 2021, 16:35
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Volkswagen, німецький концерн, залишив трійку найдорожчих автомобільних виробників світу за величиною капіталізації. Зараз німецький гігант займає четверту позицію рейтингу, поступившись виробнику з Китаю BYD, мало представленим за межами Піднебесної.

Це сталося одразу після того, як Volkswagen повернув собі «бронзову» позицію виробника електрокарів Rivian. Акції Rivian впали в ціні на тлі новин про те, що компанія не працюватиме разом з Ford над новими продуктами, пише Yicai Global.

Внаслідок цього Volkswagen знову увійшов до першої трійки, в якій також перебуває з відривом компанія Ілона Маска Tesla і японський виробник Toyota.

Однак капіталізація китайської компанії BYD досягла 905,37 млрд. юанів (141,86 млрд дол.), що на 134 млрд дол. перевищує вартість Volkswagen.


Нагадаємо, основну діяльність BYD веде у Китаї, а також продає автомобілі в Норвегії та кількох країнах Південної Америки. Згодом BYD планує продавати в Європі електрокар Dolphin із ретро-дизайном.

Джерело: Yicai Global

Джерело: Ракурс


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