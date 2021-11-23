Минобороны заявило о боеготовности дать отпор РФ

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Возможное нападение России на Украину прокомментировало Министерство обороны, указав, что личный состав Вооруженных сил Украины и военная техника находятся на передовой в полной и постоянной боевой готовности.

Россия постоянно хочет завоевать Украину, сделать из нас сателлит, вернуть нас в поле своего абсолютного влияния. Эта угроза сохраняется постоянно, она разной степени интенсивности. Равно как движение российских войск вокруг наших границ. Интенсивность разная: то накопление, то движение от границы, уменьшение, увеличение количества войск. Поэтому мы должны понимать, что мы должны всегда быть в боевой готовности, чтобы давать этот отпор, — отметила в комментарии «24 каналу» заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, угроза со стороны Москвы существует постоянно начиная с 2014 года. Главная задача ВСУ — всегда быть готовыми к отражению вооруженной агрессии.

В пресс-службе Минобороны добавили, что озвученные руководителем военной разведки бригадным генералом Кириллом Будановым сведения о дестабилизационных действиях РФ на границах с Украиной в декабре 2021 года и январе 2022 года были подтверждены западными партнерами Киева.

Напомним, украинская разведка заявила, что Россия сосредоточила более 92 тыс. военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению, которое может начаться в конце января — начале февраля 2022 года. Атака, вероятно, будет охватывать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными операциями на территории Украины, в частности в Одессе и Мариуполе, а также меньшим по масштабам вторжением со стороны Беларуси.

По информации Financial Times, этой зимой существует «высокая вероятность» дестабилизации ситуации в Украине со стороны РФ.