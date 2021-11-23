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Ракурс
Смертность от коронавируса – ВОЗ прогнозирует Европе новые рекорды. Фото: sechenov.ru

Смертность от коронавируса — ВОЗ прогнозирует Европе новые рекорды

23 ноя 2021, 17:26
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Коронавирус в Европе к весне 2022 года унесет еще 700 тыс. жизней. Такой прогноз был озвучен в Европейском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последнюю неделю наблюдалось почти 4 тыс. 200 смертей ежедневно — вдвое больше, чем в сентябре. Сейчас в регионе зафиксировано 1,5 млн. смертей. Об этом сообщает Associated Press.

В ВОЗ отмечают три фактора, влияющих на рост смертности:

  • быстро распространяющийся штамм «Дельта»;
  • отмена ограничительных мер, таких как ношение маски и соблюдение дистанции;
  • большое количество невакцинированного населения.

Если эти тенденции не изменятся, к 1 марта в Европе и Центральной Азии количество смертей может превысить 2 млн.

Эксперты советуют не медлить с вакцинацией бустерной дозой и прививать в первую очередь уязвимые группы. Кроме того, важно соблюдать карантинные ограничения. Такие меры помогут снизить уровень заболеваемости.


Напомним, что украинские ученые прогнозируют до января 2022 года спад показателей заболеваемости и уровня смертности. Однако общее количество умерших от COVID-19 до конца года может достигнуть 90−100 тыс. человек.

Источник:Associated Press

Источник: Ракурс


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