Смертность от коронавируса – ВОЗ прогнозирует Европе новые рекорды. Фото: sechenov.ru

https://racurs.ua/n163468-smertnost-ot-koronavirusa-voz-prognoziruet-evrope-novye-rekordy.html

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Коронавирус в Европе к весне 2022 года унесет еще 700 тыс. жизней. Такой прогноз был озвучен в Европейском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последнюю неделю наблюдалось почти 4 тыс. 200 смертей ежедневно — вдвое больше, чем в сентябре. Сейчас в регионе зафиксировано 1,5 млн. смертей. Об этом сообщает Associated Press.

В ВОЗ отмечают три фактора, влияющих на рост смертности:

быстро распространяющийся штамм «Дельта»;

отмена ограничительных мер, таких как ношение маски и соблюдение дистанции;

большое количество невакцинированного населения.

Если эти тенденции не изменятся, к 1 марта в Европе и Центральной Азии количество смертей может превысить 2 млн.

Эксперты советуют не медлить с вакцинацией бустерной дозой и прививать в первую очередь уязвимые группы. Кроме того, важно соблюдать карантинные ограничения. Такие меры помогут снизить уровень заболеваемости.

Напомним, что украинские ученые прогнозируют до января 2022 года спад показателей заболеваемости и уровня смертности. Однако общее количество умерших от COVID-19 до конца года может достигнуть 90−100 тыс. человек.

Источник:Associated Press