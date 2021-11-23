24 листопада — день пам’яті святого Феодора Студита і День друзів

https://racurs.ua/ua/n163479-24-lystopada-den-pam-yati-svyatogo-feodora-studyta-i-den-druziv.html

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24 листопада відзначають День друзів у США в честь автора книги «Як здобувати друзів і впливати на людей» Дейла Карнегі. Православна церква у цей день вшановує пам’ять візантійського ченця Феодора Студита, який жив у VIII-IX століттях.

24 листопада — 328-й день року у григоріанському календарі. До кінця року залишається 37 днів.

День ангела 24 листопада

Іменини сьогодні відзначають: Вікентій, Федір, Віктор, Євген, Максим, Тимофій, Степан.

Церковне свято 24 листопада

24 листопада Православна церква вшановує пам’ять преподобного Феодора Студита — цей візантійський чернець та аскет жив у VIII-IX століттях і прославився просвітництвом та літературними працями, зокрема був автором двох Катехизмів та статутів, що регулювали життя ченців. Також святий здійснив багато чудес, позбавляючи пожеж, нападу диких звірів, зцілював недуги.

Народні прикмети 24 листопада

Мокрий сніг чи ясна погода — до 4 грудня ще трапляться відлиги.

Тепла погода на Студита — до теплої зими, і навпаки.

Сонце 24 листопада світить — до похолодання.

Дощ 24 листопада — до теплих днів до Введення.

Багато зірок на небі — до врожаю грибів і ягід.

Гуси вийшли на лід — буде відлига на Різдво.

Що не можна робити