Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 23 ноября, инфицировал 14 тыс. 325 украинцев, в том числе 1 тыс. 183 ребенка и 287 медработников.

От осложнений болезни умерло 595 человек, госпитализированы 4 тыс. 77 человек. Выздоровели от коронавируса 29 тыс. 44 украинца. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 367 тыс. 461 человек;

выздоровело — 2 млн 825 тыс. 641 человек;

летальных исходов — 82 тыс. 913;

проведено ПЦР-тестирований — 15 млн 648 тыс. 456.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 743), Полтавской (1 тыс. 60), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.

Напомним, вскоре украинцев ждет новая волна заболевания. В 2022 году ситуация с коронавирусом будет зависеть от COVID-вспышки в Европе. Также повлияют и карантинные ограничения, которые будут действовать в нашей стране.