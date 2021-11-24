Истребитель астероидов. NASA и SpaceХ запустили аппарат для защиты Земли

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NASA и SpaceX проведут испытания космического корабля по защите Земли от астероидов.

Утром 24 ноября в Калифорнии состоялся запуск ракеты Falcon 9, которая выведет на орбиту аппарат DART. Он предназначен для смены траектории полета астероида после столкновения.

Это первая космическая миссия по обороне Земли NASA и первый запуск для SpaceX за пределы земной орбиты.

По расчетам NASA, после отделения от ракеты-носителя DART развернет солнечные батареи и начнет сближение с двойным астероидом Дидимос — Диморфос. Корабль должен столкнуться с Диморфосом на скорости около 24 тыс. км/ч осенью 2022 года. В результате этого столкновение орбита 160-метрового Диморфоса, вращающегося вокруг Дидимоса, должна отклониться.

Столкновение будет почти лобовым. Оно должно перевести астероид на более низкую орбиту. Таким образом, ученые впервые в истории проверят возможность изменения траектории космического тела на случай, если в будущем какой-то астероид или комета будут угрожать Земле столкновением.

Ранее ученые просчитали, что падение астероида размером более 1 км будет иметь глобальные последствия для земной цивилизации. Существует 1% вероятности, что в ближайшие 100 лет Земля «натолкнется» на 100-метровый астероид.