10° морозу та сніг – Карпати готуються до зими. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n163485-10-morozu-ta-snig-karpaty-gotuutsya-do-zymy-foto.html

Ракурс

Погода в Україні стає все холоднішою — в Карпатах температура повітря складає -10°C.

24 листопада на горі Піп Іван Чорногірський лежить сніг, вітер західний, 7 м/с. Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту в Facebook.

За даними синоптиків, 25−26 листопада в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Лише на крайньому заході вдень 26 листопада пройде невеликий дощ.

Вночі та вранці у південній частині та в Карпатах місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 7−12 м/с, 26 листопада у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15−20 м/с.

«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні 24 листопада переважатиме прохолодна і сонячна, без опадів. На півдні та сході України температура сягатиме +7° вище нуля.